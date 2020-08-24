Eskihisar Kalesi’nde Kur’an Ziyafeti

Gebze tarihi kalede Kur’an ziyafeti. Gebze’nin tarihi yapılarından Eskihisar kalesinde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ay Işığında Kültür Sanat Akşamları etkinlikleri Kur’an-ı Kerim tilaveti ziyafetiyle sona erdi. Tarihi Eskihisar Kalesi’nin eşsiz atmosferinde düzenlenen programda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatipleri Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu, Büyükçamlıca Cami İmam Hatibi İshak Danış, TRT Kur’an Kerimi Güzel Okuma Yarışması 3.’sü Osman Bostancı, 2010 yılı Kur’an Kerim Güzel Okuma Türkiye 1.’si Mustafa Özyılmaz, 2010 Yılı Türkiye İmam Hatipler Arası Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması 2.’si Muhsin Kara, 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Türkiye 2.’si Muhammed Yahya Yıldızhan okudukları Kur’an-ı Kerim tilavetiyle adeta gönüllerin pasını sildi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLER

Programın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı kısa selamlama konuşmasına, Giresun’da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabır dileyerek başladı. Başkan Büyükgöz, Eskihisar Kalesi’nde düzenlenen etkinliklere aileleriyle birlikte katılan Gebzeli hemşerilerine teşekkür etti. Programın finalinde, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Başkan Büyükgöz ve protokol tarafından takdim edildi.















































