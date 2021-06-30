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Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi, Akdenizdeki görevini tamamlayarak bakım ve ikmal için ’a demirledi.

Eskihisar Yavuz'u ağırlıyor!

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:28

 Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’nı geçerek Eskihisar açıklarına demir attı. Yavuz’a Eskihisar’a gelene dek Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" ile "Kurtarma-6" römorkörleri  refakat etti. Geminin burada gerekli ikmal ve bazı bakımları sonrası Haydarpaşa Limanına giderek burada  periyodik bakımlardan geçeceği öğrenildi. 

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisinde spor  ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Yavuz'da maksimum 210 yatak kapasitesi bulunuyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.


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