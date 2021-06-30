Eskihisar Yavuz’u ağırlıyor!

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisinde spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Yavuz'da maksimum 210 yatak kapasitesi bulunuyor. Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.