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“Eskihisar’a renk katacağız”

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, seçim çalışmaları kapsamında bu defa Eskihisar çıkarması yaptı. Millet ittifakının tam kadro katıldığı Eskihisar programı soğuk havaya karşın güzel geçti.

'Eskihisar'a renk katacağız”

16 Mart 2019 Cumartesi 09:42

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun’un adresi bu defa Eskihisar oldu. Millet ittifakının geniş katılımla gerçekleştirdiği Eskihisar çıkarması soğuk havaya karşın sıcak görüntüler meydana getirdi. Eskihisar’da esnaf ziyareti gerçekleştiren, vatandaşlarla buluşan, bir eve konuk olan Başkan Adayı Recep Dursun ayrıca Balıkçı Barınağı Sakız Ağacı önünde bekleyerek feribottan inen emekçilere ‘iyi akşamlar’ diledi.

TEMPOYU HİÇ DÜŞÜRMEDİK

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, kadın kolları yönetimi ve Gebze Belediyesi Meclis üyesi adaylarının katıldığı Eskihisar programı güzel anları beraberinde getirdi. Seçim heyecanının git gide yaklaştığı şu günlerde temposunu bir an düşürmeyen Recep Dursun, “Üç ayı aşkın süredir sokaktayım. Maratona en erken ben başladım, tempomuzu hiç düşürmeyip tam aksine her gün daha arttırdık” dedi.

KALENİN HALİ İÇLER ACISI

Eskihisar’ın önemli bir yer olduğunu vurgulayan Recep Dursun, “Eskihisar kentimiz adına değerli ve kıymetli bir yer. Pek çok tarihi dokuyu içinde barındırıyor. Ancak Eskihisar’ın öneminin bilindiğini söyleyemeyiz. Eskihisar Kalesinin bakımsız ve içler acısı hali ortada. Ne yazık ki kaderine terk edilmiş durumda. Osman Hamdi Bey Müzesi için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Bütün bunları düzelterek burayı kültür incisi yapacağız. Eskihisar’a kültürel açıdan renk katacağız” ifadesini kullandı.

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