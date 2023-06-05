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Eskihisar’da ‘Marmara Hepimizin’ Çevre Etkinliği

Gebze Belediyesi tarafından ‘Marmara Hepimizin’ sloganıyla ilçenin denize açılan kapısı Eskihisar sahilinde yüzey ve dip temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Ev sahibi Başkan Büyükgöz, “Marmara hepimizin sloganını benimseyerek denizlerimizi koruyalım temennisinde bulunuyorum” dedi.

Eskihisar'da ‘Marmara Hepimizin' Çevre Etkinliği

05 Haziran 2023 Pazartesi 18:40

Gebze Belediyesi, “Marmara Hepimizin” sloganıyla Eskihisar sahilinde yüzey ve dip temizliği etkinliği düzenledi. Dünya Deniz Günü’nde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Eskihisar sahilinde bir etkinlik düzenlendi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in  yanı sıra protokol ve öğrencilerin katılımıyla ‘Marmara Hepimizin’ şiarıyla gerçekleştirilen etkinlikte yüzey ve dip temizliği yapıldı. Çeşitli firmaların, çevre gönüllülerinin ve profesyonel dalgıçların da katıldığı etkinlikte selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli Gebzeli hemşerilerim; Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'nde oluşan müsilaj nedeniyle Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Denizi Eylem Planı hazırlanmıştı. Bu kapsamda her yıl Marmara Denizi'nin sınırında bulunan belediyeler tarafından 8 Haziran Marmara Denizi günü ilan edilerek kutlamalar gerçekleştiriliyor.

DENİZDE DİP TEMİZLİĞİ 

Bu yıl da Marmara Denizi Günü’nü aynı bilinç ve özveri ile kutlamayı hedefliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ve Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda siz değerli hemşerilerimizin katılımı ile Marmara Denizini müsilaj ve atık tehditlerinden korumak adına Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde, belediyelerde de deniz temizliği ve sahillerde temizlik etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinliklerle amacımız; daha temiz ve yaşanabilir Gebze’dir. Bu doğrultuda 5 Haziran Dünya Çevre gününde Marmara Denizi için farkındalık oluşturduğumuz ve paydaşlarımızla ve halkımızla düzenlediğimiz bu etkinliğimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Marmara hepimizin sloganını benimseyerek denizlerimizi koruyalım temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

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