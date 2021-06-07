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Eşme’de Depo İnşaatı Ve Dere Islahları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli altyapı için çalışmalarını sürdürüyor

Eşme'de Depo İnşaatı Ve Dere Islahları Devam Ediyor

07 Haziran 2021 Pazartesi 09:35

     

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’de kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kartepe Eşme Mahallesi’nde depo imalatları ve dere ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

 

DERE ISLAH ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İSU, yüzey sularının akışının düzenli sağlanması ve insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilecek ve taşkınlara neden olacak Kartepe - Eşme yolu ile Sapanca Gölü arasında kalan Topağaç Deresi’nde dere ıslah çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında 125 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, iş kapsamında D-100 karayolunun üst kısmında kalan bölgede 125 metre uzunluğunda toprak trapez çalışması da yapılacak. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Kocaeli-Sakarya güzergahında oluşan taşkınlar da önlenmiş olacak.

 

ÇELİK KÖPRÜ İMALATI İLE İKİ YAKA BİRLEŞECEK

Kartepe bölgesi Eşme Mahallesi sahil kısmında Sapanca Gölü’ne akan Maden Deresi üzerinde çelik köprü imalat çalışmaları kapsamında fore kazık çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar imalatları 1 ay içerisinde tamamlanacak. Eşme’nin iki yakasını sahil kısmında birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar sahili boydan boya kullanabilecek.

 

DEPO İMALAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, artan nüfus ile birlikte eski depoların yerine daha büyük kapasiteli ve yeni içme suyu depo imalatları gerçekleştiriyor. Eşme bölgesinde 500 m³ ve 300 m³ olmak üzere iki depo imalatı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 500 m³ kapasiteli depo imalatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapımı devam eden deponun imalatı yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yeni depo imalatlarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede sağlıklı ve düzenli içme suyu ihtiyaçları karşılanmış olacak.










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