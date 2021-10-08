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EŞME’YE BÜYÜK YATIRIM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Eşme’de Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden dere ıslahı ve köprü çalışmalarını yerinde inceledi.

EŞME'YE BÜYÜK YATIRIM

08 Ekim 2021 Cuma 09:22

 

BAŞKAN KOCAMAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

 

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe’de kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kartepe Eşme Mahallesi’nde dere ıslahı ve köprü yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

 

TAŞKINLARA SON VERECEK ÇALIŞMA

Yüzey sularının akışının düzenli sağlanması ve insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilecek, taşkınlara neden olacak Kartepe - Eşme yolu ile Sapanca Gölü arasında kalan Topağaç Deresi’nde ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 125 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları ile birlikte D-100 karayolunun üst kısmında kalan bölgede 125 metre uzunluğunda toprak trapez çalışması da devam ediyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Kocaeli-Sakarya güzergahında oluşan taşkınlar da önlenmiş olacak.

 

ÇELİK KÖPRÜ İMALATI İLE İKİ YAKA BİRLEŞECEK

Kartepe bölgesi Eşme Mahallesi sahil kısmında Sapanca Gölü’ne akan Maden Deresi üzerinde çelik köprü imalat çalışmaları kapsamında fore kazık çalışmaları da yapıldı. Yapılan çalışmaların bir 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Eşme’nin iki yakasını sahil kısmında birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar sahili boydan boya kullanabilecek.

 

TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Birinci etap ve ikinci etabı birbirine bağlayacak köprü çalışmamızı yerince inceledik. Çok kısa bir süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Kartepemize yapılan bu önemli hizmet için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr.Tahir Büyükakın başkanımıza ilçem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.










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