EŞME’YE BÜYÜK YATIRIM

BAŞKAN KOCAMAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ





Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe’de kesintisiz, sağlıklı ve kaliteli altyapı hizmetlerinin devamlılığı sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kartepe Eşme Mahallesi’nde dere ıslahı ve köprü yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TAŞKINLARA SON VERECEK ÇALIŞMA

Yüzey sularının akışının düzenli sağlanması ve insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilecek, taşkınlara neden olacak Kartepe - Eşme yolu ile Sapanca Gölü arasında kalan Topağaç Deresi’nde ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 125 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları ile birlikte D-100 karayolunun üst kısmında kalan bölgede 125 metre uzunluğunda toprak trapez çalışması da devam ediyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında Kocaeli-Sakarya güzergahında oluşan taşkınlar da önlenmiş olacak.

ÇELİK KÖPRÜ İMALATI İLE İKİ YAKA BİRLEŞECEK

Kartepe bölgesi Eşme Mahallesi sahil kısmında Sapanca Gölü’ne akan Maden Deresi üzerinde çelik köprü imalat çalışmaları kapsamında fore kazık çalışmaları da yapıldı. Yapılan çalışmaların bir 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Eşme’nin iki yakasını sahil kısmında birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar sahili boydan boya kullanabilecek.

TAHİR BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM