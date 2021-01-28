Esnaf Destek Paketi’nde Süre Uzatıldı

2. Dönem Pandemi Esnaf Destek Paketine başvuran ve eksik evrakı bulunan esnaflar, 26 Şubat Cuma gününe kadar evraklarını Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Gebze Çözüm Masalarına teslim edebilecek.





Eksik evraklar 26 Şubat’a kadar tamamlanabilecek

Korona virüs salgını döneminde kent esnafının yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Esnaf Destek Paketi ile bu desteğini sürdürecek. Destek paketine başvuru yaparak eksik evraklarını tamamlamayan esnaflar, 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar eksik olan evraklarını Büyükşehir Belediyesine teslim edebilecek.

EKSİK EVRAKLAR İZMİT VE GEBZE ÇÖZÜM MASASINA

2. Dönem Pandemi Esnaf Destek Paketine il genelindeki binlerce esnaf başvuru gerçekleştirdi. Yapılan başvurularda eksik evrakları bulunan esnaflar, bu evraklarını İzmit ve Gebze’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına 26 Şubat Cuma günü mesai saati bitimine kadar teslim edebilecek.





