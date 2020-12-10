Esnaf destek paketinin detayları netleşti

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden tam olarak dokuz ay geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs, binlerce kişinin ölümüne yol açarken ekonomik etkisi de büyük ölçüde hissedildi. Pandemi önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar bu süreçte esnafı da etkiledi. Esnafa can suyu vermek için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta başında açıkladığı destek paketini esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa yönelik desteklerini son derece olumlu bulduklarını belirten esnaf temsilcileri Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

ESNAF ODASI TEMSİLCİLERİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafa 30 milyon TL tutarında destek vereceklerini açıklamıştı. Büyükşehir üst düzey bürokratları ve esnaf temsilcileri Sekapark Otel’de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal ile daire başkanları Ebubekir Ardıç ve Murat Yavuz’un katıldığı programa Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş ve diğer esnaf odaları başkanları katıldı.

İHTİYAÇ HALİNDE DESTEK ARTACAK

Esnaf için ayrılan yardım miktarının Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 20 milyondan 30 milyon TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık, “Bu süreci hep birlikte el ele atlatmak için çaba sarf ediyoruz. Esnafımızın zor günler geçirdiğinin farkındayız. Yardım etmek için ayırdığımız miktarı artırdık. Başvurular beklenilenin üzerinde çıktığı takdirde bu meblağı artıracağız” dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Ocak-Şubat ve Mart ayları boyunca aylık 1000 TL destek verecek. Başvurular 11 Aralık Cuma günü saat 17.00 den itibaren www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden ya da Büyükşehir Belediyesi (İzmit-Gebze) çözüm masaları üzerinden yapılacak. Başvurusu onaylanan esnaflara destekleri 11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hesaplarına yatırılacak. 41 Esnaf Kartı ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin banka kartları ikametgah adreslerine teslim edilecek.

“HER ZAMAN BÜYÜKAKIN’IN YANINDAYIZ”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve ekibine sonsuz teşekkür sunuyorum” dedi. Durmuş, yapacakları hizmetler için her zaman Başkan Büyükakın’ın yanında olduklarını vurguladı.

“KAHVECİLERİMİZ ZOR DURUMDA”

Başkan Büyükakın’ın 1. Pandemi destek paketinde koli yardımı yaptığını hatırlatan Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Kahvecilerimiz zor durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize yaptığı bu yardım büyük ses getirdi. Üyelerimiz her gün bizi arayarak bu destekleri ne zaman alacaklarını soruyorlar. Bugünkü toplantıda da netleşti. Kocaeli Kahveciler Odası olarak her zaman Tahir Başkanımızın yanında olduğumuzu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Kantinlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi İrfan şahin, 9 aydır iş yapamadıklarını belirterek, “Aylardır kantinci esnafımız çok zor durumda. Bu bizim için bir can suyu oldu. Çalışanlarımıza erzak kolisi şeklinde destek verilecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Derince Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, “Belediyemize esnaflarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tek dileğimiz yardımların hızlı bir şekilde esnafımıza ulaştırılması” şeklinde konuştu.

GIDA VE HİJYEN DESTEĞİNDEN SONRA NAKDİ DESTEK

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ise mart ayında başlayan pandemi sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gıda ve hijyen konusunda destekleri olduğunun altını çizdi. Bu kez nakdi yardım desteği verileceğini söyleyen Bozkurt, “Belli kriterler doğrultusunda esnaflarımız bu yardımları alacak. Bütün esnaflarımız adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ESNAF RAHAT NEFES ALACAK”

Esnafın zor durumda olduğunu belirten Kocaeli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Özdemir de Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle esnafın bir nebze olsun rahatlayacağını söyledi. Özdemir, “İnşallah bu pandemi kısa sürede biter ve herkes rahat bir nefes alır” dedi.

“DEVLETİN SICAK ELİNİ HİSSETMEK ÖNEMLİ”

COVID19 nedeniyle bir seferberlik halinin söz konusu olduğunu söyleyen Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, “Esnafın sıkıntılı olduğu bir dönemde devletin sıcak elini hissetmemiz çok önemli. Bu bakımdan bize elini uzatan Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

112 MİLYONLUK BÜTÇE AYRILDI

2. dönem pandemi destek paketi kapsamında 112 milyon TL’lik bütçe ayırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “Destekler ocak, şubat ve mart aylarında devam edecek. Şartlar olumsuz devam ederse sürenin uzatılması ile ilgili de değerlendirme yapacağız. İş yeri kapatılan esnafımıza 3 ay süreyle aylık bin ve toplam 3 bin TL esnaf kart üzerinden verilecek. İş yeri kapatılmayan esnaflara ise muhtaçlığın belgeleme şartı ile aynı yardım kapsamında yardım vereceğiz. Ayrıca kapatılan iş yeri çalışanlarına 14 milyon TL‘ik gıda yardımı yapılacak.” açıklamasında bulunmuştu.