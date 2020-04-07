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Esnaf dezenfektesinde ikinci tur

Esnaf dezenfektesinde ikinci tur

Esnaf dezenfektesinde ikinci tur

07 Nisan 2020 Salı 19:15

Çayırova Belediyesi dezenfekte ekipleri, ilçede bulunan tüm esnafları dezenfekte ediyor. Salgın virüsle mücadele etkin bir çalışma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yakından takip ettiği titiz ve hassas çalışmaları 24 saat sürdüren  ekipler, ilçedeki esnafları mahalle mahalle dezenfekte ediyor. Birinci turu tamamlayan ve ikinci turu da bitirmek üzere olan dezenfekte ekiplerinin virüsle mücadelede yaptığı etkin çalışma ilçe halkının taktirini kazandı . Üç vardiyalı ekiple 7/24 çalışan ve halkın yoğun olarak kullandığı alanları her gün dezenfekte yapan ekipler ilçede faaliyet gösteren esnafların ikinci tur dezenfektesini gerçekleştiriyor.

 

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