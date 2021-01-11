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Esnaf Pandemi Destek Başvuruları Uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, esnaftan gelen talep doğrultusunda 2. Dönem Pandemi Destek Paketi başvurularını 15 Ocak Cuma gününe kadar uzattı

Esnaf Pandemi Destek Başvuruları Uzatıldı

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketi başvurularını 15 Ocak Cuma gününe kadar uzattı. Esnaftan gelen talep doğrultusunda süre uzatımına gidilen destek paketinden pandemi önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnaflar yararlanacak.

 

238,6 MİLYONLUK DESTEK

Esnaf için ayrılan destek miktarı Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 20 milyondan 30 milyon TL’ye çıkarılmıştı. 2021 yılına esnafa olan borcunun tamamını ödeyerek giren Büyükşehir, hizmet aldığı esnafa 122 milyon lira tutarındaki borcunu aralık ayında ödemişti. Esnafa yapılan destekle birlikte Büyükşehir, Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş olacak.

 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işyeri kapatılan veya muhtaç olduğunu belgelendiren esnaflara Ocak-Şubat ve Mart ayları boyunca aylık 1000 TL destek verecek. Başvurular www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden ya da Büyükşehir Belediyesi (İzmit-Gebze) çözüm masaları üzerinden yapılacak. 41 Esnaf Kartı ile gıda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları yapılabilecek. Başvurusu onaylanan kişilerin banka kartları ikametgah adreslerine teslim edilecek.






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