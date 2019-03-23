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“Esnafımızla birlikte çözüm üreteceğiz”

AK Parti Darıca Belediye Başkanı adayı Muzaffer Bıyık, Battalgazi Caddesi ve Atatürk Caddesi esnaf ziyaretlerinde esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

'Esnafımızla birlikte çözüm üreteceğiz”

23 Mart 2019 Cumartesi 10:16

AK Parti Darıca Belediye Başkanı adayı Muzaffer Bıyık, beraberinde Ak Parti İlçe Başkan Ufuk Acay ve partililerle birlikte esnaf ziyaretlerine devam ederken, yeni dönemde esnafın sorunlarıyla birebir ilgileneceğini söyledi. Bıyık, kendisinin de Darıca’da yıllardır esnaflık yaptığını ve esnafın sorunlarını çok iyi bildiğini ifade etti.

YAKINDAN İLGİLENECEĞİZ

“Yeni dönemde esnafın sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz” diyen Bıyık, “Darıca’ya değer katacak projeleri hayata geçirirken, esnafın hayatına da dokunan çalışmalarla da esnafımızın yüzü gülecek. Farklı esnaf gruplarıyla zaman zaman bir araya gelerek sorunları teşhis edip birlikte çözüm üreteceğiz. Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

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