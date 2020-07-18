Esnaflaran Vali Yavuz'a ziyaret

Vali Seddar Yavuz, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen Kocaeli Seyyar Esnaf Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Derince Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, Kocaeli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemil Gülfen, Kocaeli Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı Bahattin Türk, İzmit Kent Merkezi Dayanışma ve Ticari Dernek Başkanı Murat Öztürk, Kocaeli Kuyumcular Dernek Başkanı Nuri Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.



Karamürsel Alp toplantı salonunda ağırladığı başkan ve üyelerle tek tek tanışıp, güzel temennileri için teşekkür eden Vali Yavuz, ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, görüş ve düşüncelerini paylaştı.