Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın Tarihi

Doğu Karadeniz’de görülmesi gereken yerin başında gelen yer yüzündeki cenneti gördünüz mü? Tarih kültür ve doğal güzelliklerimize sahip çıkıp koruyarak gelecek kuşaklara emanet etmemiz gerekiyor. Giresun Espiye Yedi Değirmenler tabiat parkı tanıtım filmimizi Devr-i Alem TV youıtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.İyi seyirler..

https://www.youtube.com/watch?v=X2zupXeUkzs





Tarihler 1998 yılı. Tam 21 yıl önce gazeteci ve belgeselci olarak bu günlere gelmesinde bizim de katkımız olan Espiye Yedi Değirmenler tabiat parkında bir kez daha Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimi yaptım. İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık Kültür hizmeti www.iktav.com olarak bir çok TV kanalında yayınlan Espiye belgeselimizi sizlerle paylaşıyorum. https://m.youtube.com/watch?v=kvHrxHavZdc



YERYÜZÜNDEKİ CENNET

21 yıl önceydi…13 yaşında ayrıldığım memleketime yakın ilgi duymaya başladığım 1998 yılları…. Bir çok efsane ve hikayesini dinlediğim Yedi Değirmenler Şelalesi bölgemizde kerameti ile ünlü merhum Şahbaz Hocanın yaşadığı Akkaya Bayram Bey Avluca ve Yeni köy bölgesinde bulunuyor.

Akkaya Dağı’nın arkasındaki çay ırmağının batarak dağın diğer tarafından çıktığı için Patlak su denen şelalelerin, 21 yıl önce hazırlanmasına Halil kütük beyle öncülük ettiğimiz Giresun Belgeseli’nde Yedi Değirmenler Şelalesi adını vererek bölgenin tanınmasına vesile olduk.

Bölge yıllar sonra Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edildi. Büyük yatırımlar yapıldı. Milli Parklar Giresun İl Müdürü Sayın Ertan Kuduban ve ekibi, geceli gündüzlü bölgede çalışmalar yaptı.

Tarih, kültür, tabiat, endemik bitki türü ve yaban hayatı ile Türkiye’nin önemli tabiat parkları arasında yer alan Yedi Değirmenler şelalesindeki mağara, değirmenler, köprü, kale, dağ ve Karadua deresinin muhteşem manzarası insanın ömrüne ömür katıyor.

21 yıl önce adının verilmesi, tanınmasına ve tabiat Parkı olarak kurulmasına az da olsa katkımız olan Yedi Değirmenler Tabiat Parkı maalesef fazla ziyaretçi almıyor, yetkililer ve bölge halkı ilgisiz.

Espiye Gelevara Deresi girişine büyük bir tabela asılarak Yedideğirmenler Tabiat Parkı, Tarihi Ericek Taş Köprüsü, Anduz ve Avluca Kaleleri, Tarihi Kızılkaya Maden Dağları, Un pazarı, Pangal Şelalesi, Karadua Vadisi, Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nın Karargah merkezi Arpacık Köyü, tarihi Ericek ve Kurugeriş yayla yolları, Karaovacık yaylaları ve Ahılbaba Dağı’nın bulunduğu Espiye’ye hoş geldiniz yazısı asılmalı. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu bölgedeki tarih kültür turizm değerlerini koruyup kollamalı, tanıtıp tanıtmalıyız

21 yıl sonra bir kez daha gezip gördüğüm Yedi Değirmenler Şelalesi’nin bu günlere gelmesin, belgeselci ve gazeteci olarak yakından takip etmekteyim. Şayet burası tabiat parkı olmasaydı, HES denen hidroelektrik santrallerine çoktan kurban edilecekti. Mutlu ve huzurlu olarak yedi Değirmenler Tabiat Parkı’ndan yaylaya gitmek üzere yola çıkarken siz değerli tüm arkadaşlarımı fındık bahçeleri ve fındık ocakları arasında bir tabloyu andıran Yedi Değirmenler Tabiat Parkı’nı görmeye davet ediyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=nYK_G0lydXE

Bu güzelliklerin korunup tanıtılmasında az da olsa katkımız olmuş. 21 yıl nasıl da gelip geçmiş. Sanki dün gibi…

Bu fani dünyada baki kalan

Gök kubbede hoş bir sada imiş

















