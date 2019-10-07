banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Etnospor’da Büyükşehir standı

Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde stant kurdu.

Etnospor'da Büyükşehir standı

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin yer aldığı Etnospor Kültür Festivali’nde stant açtı. Büyükşehir’in açtığı stantta bulunan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi ile misafirlerin sağlığı ölçülürken standın önüne koyulan meşhur ‘Osmanlı Tokadı’ mermeriyle ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

 

OSMANLI TOKADI MERMERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde stant açtı. 4 gün süren festivalde Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğradı. Standın önüne ‘Osmanlı Tokadı’ namıyla efsane olmuş bir yakın dövüş tekniği için mermer antrenmanı konuldu. Misafirler bu antrenmanı yaparak geçmiş kültürle alakalı bilgi sahibi olurken aynı zamanda eğlendi.

 

BİRÇOK AKTİVİTEYE SAHNE OLUYOR

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde; Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler yapıldı. Geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite de festival alanında yer aldı. Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarının da yer aldığı festival bir şölen havasında geçti.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GİRİB yeni döneme canlı başladı GİRİB yeni döneme canlı başladı
Tahsin Tarhan, “Sanayi şehrini, hayalet kente çevirdiler” Tahsin Tarhan, “Sanayi şehrini, hayalet kente çevirdiler”
Ormanya’da park sorunu yaşanmayacak Ormanya’da park sorunu yaşanmayacak
MÜSİAD Gebze İş Forumu’na katılacak! MÜSİAD Gebze İş Forumu’na katılacak!
GKM Yeni Sezonda Kapılarını açtı GKM Yeni Sezonda Kapılarını açtı
Belgeselcilikte Önemli Bir Organizasyon Belgeselcilikte Önemli Bir Organizasyon
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

GİRİB yeni döneme canlı başladı
Giresun İş adamı ve bürokratları derneği (GİRİB) üyeleri 2019-2020 dönemi kahvaltı programında bir...

Haberi Oku