Etnospor’da Büyükşehir standı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından gelen ülkelerin yer aldığı Etnospor Kültür Festivali’nde stant açtı. Büyükşehir’in açtığı stantta bulunan Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi ile misafirlerin sağlığı ölçülürken standın önüne koyulan meşhur ‘Osmanlı Tokadı’ mermeriyle ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

OSMANLI TOKADI MERMERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganı ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde stant açtı. 4 gün süren festivalde Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğradı. Standın önüne ‘Osmanlı Tokadı’ namıyla efsane olmuş bir yakın dövüş tekniği için mermer antrenmanı konuldu. Misafirler bu antrenmanı yaparak geçmiş kültürle alakalı bilgi sahibi olurken aynı zamanda eğlendi.

BİRÇOK AKTİVİTEYE SAHNE OLUYOR

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde; Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler yapıldı. Geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri, atlı gösteriler gibi pek çok aktivite de festival alanında yer aldı. Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları, Orta Asya geleneksel toylarının da yer aldığı festival bir şölen havasında geçti.





