Ev hanımıydı patron oldu

Büyük istihdam seferberliğine verdiği destekle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), İŞKUR ve KOSGEB ile kurduğu ortaklık sonucunda geçtiğimiz dönemde de birçok iş fikri olan vatandaşa uygulamalı girişimcilik eğitimi verip, kendi işini kurma sevinci yaşattı. 2 yıl önce başlatılan işbirliği ile şimdiye kadar 23 kurs merkezinde toplamda bin 85 girişimciye uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi. Kocaeli'nde çalışma hayatında yer almak isteyen girişimcilerin niteliklerini artırmak, istihdama yönelik eğitimler vererek, belge almalarını sağlamak için başlatılan eğitimler sonrasında bir girişimci daha kendi işinin patronu oldu.

EV HANIMIYDI…

Tepeköy KO-MEK Kurs Merkezinde giyim kursuna katılan Büşra Kurtoğlu; KO-MEK, İŞKUR ve KOSGEB’in ortaklaşa düzenlediği uygulamalı girişimcilik kurslarına katılarak kendi işini kurdu. Aldığı eğitimler sonrasında kırtasiye açmaya karar veren Kurtoğlu, bu fikrini kısa sürede KOSGEB ile paylaşarak onay sürecinden sonra işe koyuldu. Kısa sürede iş yerini açan Kurtoğlu, aldığı eğitimlerin de katkısıyla hem KO-MEK kursiyerleri hem de öğrenciler için ideal bir kırtasiye açarak, ev hanımı iken kendi iş yerinin patronu oldu.

KO-MEK İLE KOSGEB ORTAKLIĞI İŞ SAHİBİ YAPTI

KO-MEK'ten aldığı uygulamalı girişimcilik eğitimleri sonucunda kendi işini kuranlar kervanına katılan Büşra Kurtoğlu, yaptığı açıklamada uzun süredir kendi iş yerimi açmayı düşünüyordum ama bu konuda ne ya da neler yapabilirim konusunda bir şey bilmiyordum. KO-MEK, İŞKUR ve KOSGEB’in ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılarak kendi işimin patronu olma fırsatı yakaladım. Çok güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini ifade eden Kurtoğlu, tüm KO-MEK ailesine teşekkür etti.

KO-MEK KURSİYERLERİNİ BEKLİYOR

Yeni eğitim öğretim sezonu ile alakalı vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. Kendi işini kurmak isteyen iş fikri olan girişimcilere uygulamalı girişimcilik eğitim vermeye devam eden KO-MEK, KOSGEB ve İŞKUR yeni dönemde de kayıtları almaya devam ediyor. Ayrıca KO-MEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. İsteyen vatandaşlar KO-MEK ile ilgili faaliyetleri www.kocaeli.bel.tr ve www.komek.org internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.