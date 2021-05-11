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Evde Bakım Ekiplerinden Evlerde Bayram Temizliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde evde bakım hizmetinden yararlanan 466 kişinin evlerinde bayram temizliği yaptı.

Evde Bakım Ekiplerinden Evlerde Bayram Temizliği

11 Mayıs 2021 Salı 10:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde evde bakım hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hizmetten faydalanan yaşlı, engelli ve kendi ihtiyacını karşılayamayan 466 kişiye bayram öncesinde ev temizliği hizmeti verdi.

 

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YÜZLER GÜLDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmeti ile Sosyal Belediyecilik alanında ciddi bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetiyle yardım elini uzatıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce verilen hizmet her hafta periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların, öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

 

466 EVDE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce verilen hizmet, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de yüzleri güldürdü. 61 ekip Kocaeli genelinde hizmetten yararlanan vatandaşların evlerine gitti. Bayram öncesi 466 eve giren ekipler evlerde bayram temizliği gerçekleştirdi.

 

EVDE BAKIM HİZMETİ

Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Bilgisi alınan hasta vatandaşın evine sosyal incelemeye gidilmektedir. Gerekli şartların oluştuğu tespit edilen kişilere ekipler tarafından periyodik olarak hizmet verilmektedir. 2017 yılı Ekim ayından itibaren vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

 






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