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Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:45

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangında biri itfaiye eri 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Arapçeşme Mahallesi 1084 Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ev sahibi E.K. dumandan etkilendi, yangına müdahale eden bir itfaiye eri de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında evde hasar meydana geldi.




AA
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