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Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 74 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Evde Çıkan Yangında 74 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

19 Kasım 2021 Cuma 12:27


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 74 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Cedit Mahallesi Musa Kazım Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katındaki Lütfi Balcıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Ekiplerin, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde yaptığı incelemede yalnız yaşayan Balcıoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım, gazetecilere, ilk başta evin bir penceresinden alev çıktığını gördüğünü belirterek, camın patlamasıyla alevlerin yükseldiğini kaydetti.

Daha sonra itfaiye ekiplerinin geldiğini anlatan Yıldırım, "Ama içeride bir adam var, o adamı kimse tanımıyor, tek başına yaşıyormuş. Evin elektriği de kesik olduğu için büyük ihtimal yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor çünkü evde elektrik yok." diye konuştu.
















AA
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