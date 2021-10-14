Evde Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Tedavi Altına Alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evin kapısını girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir kişiyi yerde baygın halde buldu.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. adlı kişi, ilk müdahalenin ardından İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.







