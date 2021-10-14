banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evde Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Tedavi Altına Alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Evde Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Kişi Tedavi Altına Alındı

14 Ekim 2021 Perşembe 10:14


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evin kapısını girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir kişiyi yerde baygın halde buldu.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. adlı kişi, ilk müdahalenin ardından İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kocaeli'de "6. Uluslararası Deprem Mühendisliği...
İlkokul Öğrencilerine Jandarma Teşkilatı Tanıtıldı İlkokul Öğrencilerine Jandarma Teşkilatı Tanıtıldı
Büyükşehir’den 2700 Çiftçiye Tohum Desteği Büyükşehir’den 2700 Çiftçiye Tohum Desteği
Gebze Belediyesi Bilim Sanat Merkezleri Gebze Belediyesi Bilim Sanat Merkezleri
Öztürk: Bu Kent Sizi Seviyor Ve Güveniyor Öztürk: Bu Kent Sizi Seviyor Ve Güveniyor
Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda Zemin Çalışması Tamamlanıyor Yukarı Hereke Futbol Sahası'nda Zemin Çalışması...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de "6. Uluslararası Deprem Mühendisliği...
- Gebze Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, yurt içi ve yurt dışından deprem mühendisliği alanında uzman...

Haberi Oku