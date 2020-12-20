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EVDE KALAN VATANDAŞLARA YENİ YIL HEDİYELERİ DARICA BELEDİYESİ’NDEN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla 2021 yılına özel 2021 kişiye çekilişle satranç dağıtacak.

EVDE KALAN VATANDAŞLARA YENİ YIL HEDİYELERİ DARICA BELEDİYESİ'NDEN

20 Aralık 2020 Pazar 12:58

2021 kişiye satranç dağıtılacak

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yeni yıl tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla sosyal medyada çekiliş düzenleyen Darıca Belediyesi, 2021 yılına girilecek olması nedeniyle 2021 kişiye çekilişle satranç takımı hediye edecek. Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşecek çekilişle şanslı 2021 kişiye satranç takımı dağıtılacak. Çekilişe katılmak isteyenler 21 Aralık Pazartesi günü saat 21.00’a kadar Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından başvuru yapabilecek.

BIYIK: “SEVDİKLERİMİZ İÇİN EVDE KALALIM”

Vatandaşlar çekilişe yoğun ilgi gösterirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada farkındalık oluşturmak adına bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Darıcalıları çekilişe katılmaya davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımız evde sıkılmasınlar ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle satranç dağıtmayı planladık. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın aileleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Devletimiz gerekli her türlü çalışmayı yapıyor. Bizler de Darıca Belediyesi olarak sizlerin sağlığı ve huzuru için gece gündüz görevimizin başındayız. Bu salgını hep birlikte durdurabiliriz. Hepimize görevler düştüğünü bilmeliyiz. Siz değerli vatandaşlarımız da hem kendiniz hem de sevdikleriniz için lütfen evlerinizde kalın. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz çekilişi de bu amaçla evde kalan vatandaşlarımıza destek vermek adına düzenledik. Bu tür etkinliklere farklı projelerle de devam edeceğiz” diye konuştu.

 



AA
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