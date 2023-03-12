banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı (VİDEOLU HABER)

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.

Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı (VİDEOLU HABER)

12 Mart 2023 Pazar 16:29

 
 
  Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.  
  Olay, Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Firuze Ateş’in kızı sık sık ziyaret ettiği annesinin evine geldi. İçeri girdiğinde annesi Firuze Ateş’i yerde yatar vaziyette gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.  
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 

                           

  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU HABER) Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU...
Adıyaman'daki Çadır Kente Çocuklar İçin Oyun Grupları Kuruluyor Adıyaman'daki Çadır Kente Çocuklar İçin Oyun...
Şehir Hayatından Sıkıldı, 55 Yaşında Çobanlık Yapmaya Başladı (VİDEOLU HABER) Şehir Hayatından Sıkıldı, 55 Yaşında Çobanlık...
50 Yıllık Hayalin Projesinde Heyecanlandıran Gelişme 50 Yıllık Hayalin Projesinde Heyecanlandıran Gelişme
Asrın Felaketinde Yaşadıklarını Anlattığı Kitabın Gelirini Depremzedelere Bağışladı (VİDEOLU HABER) Asrın Felaketinde Yaşadıklarını Anlattığı...
Kızılay’ın 140 Bine Sattığı Çadırı Biz 32 Bine Aldık” Kızılay’ın 140 Bine Sattığı Çadırı Biz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Depremzede Kadından Duygu Dolu Sözler (VİDEOLU...
Depremzede kadından duygu dolu sözler: "Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı" "Herkes gitti, sadece devletimiz...

Haberi Oku