Eve Gelince Annesinin Cansız Bedeniyle Karşılaştı (VİDEOLU HABER)
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.
12 Mart 2023 Pazar 16:29
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 72 yaşındaki kadın, kızı tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, Yenikent Mahallesi Şehit Öğretmen Erkan Aydın Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 72 yaşındaki Firuze Ateş’in kızı sık sık ziyaret ettiği annesinin evine geldi. İçeri girdiğinde annesi Firuze Ateş’i yerde yatar vaziyette gören kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.