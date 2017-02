Evet oyu verecekler!

Başkan Karaosmanoğlu, “CHP tabanının büyük kesimi “EVET” oyu verecek”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun organize ettiği programa katıldı. Anayasa değişikliği ve 16 Nisan halk oylaması konusu başta olmak üzere birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli’de yüzde 60-65 aralığında “EVET” oyu bekliyorum. Sonuç daha da iyi olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tabanı üyelerinin büyük oranda “EVET” oyu vereceğine inanıyorum. Saadet Partisi’nin tabanı da her zaman doğruyu yapmıştır, inanıyorum ki 16 Nisan’da da o duyarlı taban da “EVET” oyu verecektir” dedi.

İNSANİ AÇIDAN STK’LARIMIZ ÜLKEMİZ GÜZELLİĞİNE KATKI SUNUYOR

Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşlarımızı (STK) her zaman önemsedik ve her türlü imkânı sunmaya da çalıştıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Kentimize ve insanımıza sahip çıkmada derneklerimizin hizmeti oldu. Toplumun huzuru başta olmak ülke ve dünya konularını da duyarsız kalmıyorsunuz. İnsani açıdan ülkemizin güzelliğine STK’lar katkı sunuyor. İyi ki bu platform var. Fikirleriniz ve görüşleriniz bizler için çok önemlidir. Hakikatleri şimşek çakar gibi önümüzde aydınlatıyorsunuz” diye konuştu.

MECLİSTEN GEÇEN BU İRADEYİ MİLLETİMİZ OYLAYACAK

Rahmetli Bülent Ecevit’in Başbakanlık zamanında anayasa kitapçığının atıldığı anı unutmadıklarını da belirten Karaosmanoğlu, “Vatandaşımıza doğru bilgiyi aktarmaya çalışalım, bu da bizim ve sizin gibi platformların görevidir. 16 Nisan’da ki anayasa değişikliği ile siyasi krizler geride kalacak. Krizlere neden olanlar sebepler ortadan kalkacak. Ülke olarak kalkınmamız, gelişmemiz ve huzur içerisinde geleceğe bakmamız için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, mecliste birlikte hareket ederek halkımızın ve vatanımızın menfaatleri için bir anayasa değişikliği paketi sundular. Meclisten geçen bu irade şimdi milletimiz tarafından oylanacak. İnanıyorum ki anayasa değişikliği büyük bir oranda EVET’le hayata geçecek. Bu konuda sizlerde çevrenizi, komşularınızı, sevdiklerinizi ve insanlarımızı aydınlatmalısınız. Geçmişi çok iyi bilen vatandaşımız “EVET” olarak oyunu kullanacaktır. Bu anayasa değişikliğine gösterdiğiniz hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“YAŞLIK, MİLLETTEN YANA OLMAKTAN GERİ ADIM ATMADIK”

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem sözcüsü ve EĞİTİM-BİR-SEN Şube Başkanı Şahin Yaşlık’ta, “Ülkemizin ve milletimizin yaşamış olduğu her türlü kriz ve olumsuzlukta Platformumuz olarak her zaman milletten ve ülkeden yana onurlu bir duruş göstermiş ve bundan da asla taviz vermemiştir. Şartlar ve zorluklar ne olursa olsun hiçbir pragmatik hesap yapmadan bütün gücümüzle, donanımızla ve emeğimizle milletten yana olmak ve millet için kullanmaktan geri adım atmadık” dedi.

“15 TEMMUZ’UN NÖBETÇİSİ, 16 NİSAN’IN EVETÇİSİYİZ”

Ülke olarak yaşamış olduğumuz her türlü sıkıntıların faturası aziz milletimizin her bir ferdine yansıdığını biliyoruz diyen Yaşlık, “Platform olarak ülkeyi ve ümmeti ilgilendiren her olayda üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık. Ülkemizin tarihi bir dönemeçte olduğunu biliyoruz. Anayasa değişikliği Referandumu sürecinde de üzerimize düşeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kısacası Platform olarak 15 Temmuz’un Nöbetçisi 16 Nisan’ın EVET’çisi olduğumuzu belirtmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme daha sonra fikir alışverişinin ardından sona erdi.