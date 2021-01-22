Evi Yanan Ailenin İmdadına Büyükşehir Yetişti

İzmit’te oturan Kaya ailesinin, çıkan yangın nedeniyle evleri ve tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Kış mevsiminde evsiz kalan ailenin imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti.

EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İzmit’e bağlı Gökçeören Köyünün Üç gaziler Mahallesi’nde ikamet eden Salim ve Hazime Kaya çiftine ait prefabrik evde yangın çıktı. İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Isıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangında ailenin küçük kızı 7 yaşındaki Elanur Kaya dumandan etkilendi ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YARDIM ELİ

Evleri ve kıyafetleri de dâhil olmak üzere tüm eşyaları yanan Kaya ailesi kış ayında evsiz kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan aileye mağduriyet yaşatmadı. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kaya ailesini Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirdi. Kaya ailesinin tüm ihtiyaçlarına cevap verilen Merkez’de, yangından dolayı yaşadıkları travmanın izleri silinmeye çalışıldı. Kendilerine ayni ve nakdî yardımda bulunulan ailenin maddi ve manevi durumunu iyileştirmek için gerekli çalışmalara başlandı.

“YANGINA UYKUDA YAKALANDIK”

Yangının ardından Kaya ailesi kiralık bir eve yerleşti. Yeni evlerinde yaralarını sarmaya çalışan aile evlerinde ziyaret edildi. Yangına gece vakti uykuda yakalandıklarını söyleyen Hazime Kaya; “Uyandığımda ateşin oturma odasına kadar geldiğini gördüm. Hemen eşime bağırdım. Eşim fırlayıp kapının girişini söndürmeye çalıştı ama söndüremedi. Sonra tek tek çocuklarımızı evden çıkardık. İtfaiye gelip yangını söndürdü.” İfadesini kullandı.

“ÇOCUKLARIM KURTULDU”

Yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Hazime Kaya; “Yangında kıyafetlerimiz ve eşyalarımız her şeyimiz yandı. Cenab-ı Allah çocuğumu bana bağışladı. Önemli olan çocuğumun kurtulmasıydı. Gerisi önemli değildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olayın ardından bizi biran olsun yalnız bırakmadı. Konaklamamızdan evimize kadar birçok konuda yardım aldık” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BİZE SAHİP ÇIKTI”

Yangından sonra bir tek çocuklarının kurtulduğunu sevindiğini belirten Kaya; “Yangının hemen ardından ben hastanede çocuğumun başında beklerken, eşimi ve çocuklarımı Belediye’nin Barınma Merkezi’ne götürdüler. İki gün sonra ben de oraya geçtim. Bizimle çok ilgilendiler. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Her türlü yardımcı oldular. Temizlik malzemesinden üç öğün yemeğe, yatağına yorganına varıncaya kadar bize sıcacık bir ev ortamı sundular. Bize sahip çıktığı için Belediyemize ne kadar teşekkür etsek az. Büyükşehir sayesinde yaralarımızı sardık” açıklamasında bulundu.

ZOR ZAMANLARDA BÜYÜKŞEHİR VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanlarında olmaya devam ediyor. Yangın, sel vb. acil durum gerektiren olaylarda Mobil Sosyal Destek Ekipleri tarafından vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. 153 Çağrı Merkezine gelen vatandaşların ihbarları dikkate alınıp anında çözüme kavuşturuluyor.





























