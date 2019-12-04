Evi Yanan Ailenin Yardıma Büyükşehir Koştu

Geçtiğimiz günlerde Cedit Mahallesi’nde kızıyla birlikte yaşadığı evde çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evin sahibi Leyla Açıkgöz aradığı yardımı Büyükşehir Belediyesinde buldu.

BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak’ta meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde yangın çıkmış olaya itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Yangında kullanılamaz hale gelen ev için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

AİLENİN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Yangından bir gün sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yanan eve giderek hasar tespiti tuttu. Yangından sonra Hacı Aslan Mahallesi’nde kızıyla birlikte yeni eve çıkmak zorunda kalan Açıkgöz ailesi, ev eşyası temin etmekte zorlanıyordu. Evi yanan ve çok zor bir duruma düşen Leyla Açıkgöz’ün mağduriyeti giderildi.

EŞYA YARDIMI YAPILDI

Ev eşyaları konusunda aradığı yardımı bulmakta güçlük çeken Leyla Açıkgöz’ün yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Leyla Açıkgöz’e ulaşarak kendisine 2 adet çekyat, çamaşır makinesi, buzdolabı, 2 adet halı, set üstü ocak ve gardırop yardımında bulundu.