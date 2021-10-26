banner685
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evinde Başına Kurşun İsabet Eden Kişinin Ölümüne İlişkin Davada Karar

- Tutuklu yargılanan iki sanık "olası kastla adam öldürme" suçundan 17 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı

Evinde Başına Kurşun İsabet Eden Kişinin Ölümüne İlişkin Davada Karar

26 Ekim 2021 Salı 15:17



KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin evindeyken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan tutuklu iki sanık, "olası kastla adam öldürme" suçundan 17 yıl altışar ay hapisle cezalandırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Faruk T. ve Faruk K, maktul Taner Çakmak'ın ablası Hülya Çakmak ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar M.A. ve E.B. ise duruşmada yer almadı.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar etti.

Esasa ilişkin savunmalarını yapan sanıklardan Faruk K, silah sıkılınca can havliyle kendisini koruduğunu, olay yerinde bulunduğu için pişman olduğunu söyledi.

Faruk T. ise olayın gerçekleştiği sokağın başka bir yer olduğunu iddia ederek, Kocaeli'ye çalışmak için geldiğini, kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti.

Sanık avukatları da önceki savunmalarını tekrar ederek, müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Faruk T. ve Faruk K'yi "olası kastla adam öldürme" suçundan 17 yıl altışar ay, tutuksuz sanık M.A'ya karşı işledikleri "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 5 yıl 7 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen oranda hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan M.A. ise Faruk T. ve Faruk A'ya karşı işlediği "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilirken, sanık E.B'nin beraatine karar verildi.

- Olay

Körfez ilçesinde 20 Ekim 2020'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinde otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Taner Çakmak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Faruk T. ve arkadaşı Faruk K, tutuklanmıştı.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 2 Milyon 733 Bin Lira Ceza İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 2 Milyon 733 Bin...
Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Tutuklandı Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Hükümlü Tutuklandı
Kandıra Akçaova’da Asfaltlama Çalışmaları Kandıra Akçaova’da Asfaltlama Çalışmaları
KOCAMAN’IN GENÇLİK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR KOCAMAN’IN GENÇLİK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yazar Nurallah Genç Kitapseverlerle Buluştu Yazar Nurallah Genç Kitapseverlerle Buluştu
Cumhuriyet Coşkusu SDKM’de Yaşandı Cumhuriyet Coşkusu SDKM’de Yaşandı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İzmit Körfezi'ni Kirleten Gemiye 2 Milyon 733...
İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 2 milyon 733 bin 315 lira ceza uygulandı.

Haberi Oku