banner669
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Evinde Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Evinde Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

02 Ekim 2021 Cumartesi 22:10

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, evinde kesici aletle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde oturan arkadaşı C.T. (49) ile telefonda konuşan V.Y, çığlık ve bağrışma sesleri duyması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Eve giden jandarma ekipleri, C.T'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık personelince yapılan incelemede, sırtından kesici aletle yaralanan C.T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

C.T'ye ait lüks cip de Kocaeli Fuar Alanı mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Jandarma ekipleri, cinayetin failinin yakalanması için çalışma başlattı.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anne Şehir Hastalıklara Kalkan Oluyor Anne Şehir Hastalıklara Kalkan Oluyor
Kağıtsporlu Karatecilerden 5 Madalya Kağıtsporlu Karatecilerden 5 Madalya
Dünyanın En Büyük Online Kent Forumunun Açılışı Yapıldı Dünyanın En Büyük Online Kent Forumunun Açılışı...
Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi ’ye Ziyaret Çayırovaspor’dan Başkan Çiftçi ’ye Ziyaret
Darıca Körfez Caddesi'nde Yol Çizgileri Çizildi Darıca Körfez Caddesi'nde Yol Çizgileri Çizildi
Gölcük Kuruçeşme Sahilinde Depremden Kalan İnşaat Atıkları Kaldırılıyor Gölcük Kuruçeşme Sahilinde Depremden Kalan İnşaat...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Anne Şehir Hastalıklara Kalkan Oluyor
Pandemi nedeniyle tesislerde hizmete ara veren Anne Şehir, Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına uygun olarak...

Haberi Oku