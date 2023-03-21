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Evinink Kapısını Açtığı Depremzedelerin Kullandığı Otomobille Çarpıştı (VİDEOLU HABER)

- Kazaya karıştıkları kişi evine yerleştikleri müteahhit çıktı - Otomobilde sıkışan karı-kocayı itfaiye kurtardı

Evinink Kapısını Açtığı Depremzedelerin Kullandığı Otomobille Çarpıştı (VİDEOLU HABER)

21 Mart 2023 Salı 13:38

                         
  - Bölgeye gelen depremzede çiftin çocukları müteahhidin aracına saldırdı  
 Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada evli çift yaralandı. Deprem bölgesinden geldikleri şehirde kendilerine evini açan müteahhidin kullandığı araç ile çarpıştıkları otomobilde sıkışan depremzede karı-koca itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine gelen ve müteahhidin aracına saldırmak isteyen çiftin çocuklarını ise çevredekiler sakinleştirdi.  
  Kaza, Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Keser Caddesi ile Ballı Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 46 AFB 561 plakalı Tofaş marka otomobil ile Z.Y. hakimiyetindeki 41 BT 747 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sol arka tekeri yerinden fırlayan Tofaş marka otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki toprak zemine girerek durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, Tofaş marka otomobilde sıkışan sürücü ve eşi F.Y.'yi bulundukları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralı çift hastaneye kaldırıldı. Volkswagen marka otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan kızı ise kazayı yara almadan atlattı.  
  Öte yandan, müteahhit olduğu öğrenilen Z.Y.’nin, kaza yaptığı Tofaş marka otomobildeki Kahramanmaraş’tan gelen depremzede çifte sıfır dairesinin kapılarını açtığı öğrenildi. Kazanın ardından depremzede çiftin olay yerine gelen çocukları ise Z.Y.’nin aracına kazmayla saldırdığı, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildikleri öğrenildi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 








                                   


İHA
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