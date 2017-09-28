Evlendirme Memurları Darıca'da Buluştu

Kentimizde bir çok çiftin mutluluğunu yakından paylaşan ve onların yeni yuva kurmasına vesile olan 12 ilçenin evlendirme memurlarının her ay farklı bir ilçede düzenledikleri program Darıca’da gerçekleşti. Darıca Belediyesi Evlendirme Memurları Hatice Jülide Karaaytu ile Fethi Vural’ın ev sahipliğinde Deniz Köşkü Restoranda düzenlenen yemekle bir araya gelen evlendirme memurları yaşadıkları tecrübeleri birbirleriyle paylaştı.

Modern Nikah Salonlarında Hizmet Veriyoruz

Programa katılarak evlendirme memurlarıyla bir süre sohbet eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, her yıl binlerce çiftin en mutlu anlarına eşlik eden nikah memurlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Darıca’da Adnan Menderes Kültür Merkezimizde hizmete açtığımız modern nikah salonlarında vatandaşlarımıza en mutlu günlerinde hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlerde fırsat buldukça bazen nikahlarını kıyarak bazen de şahitlik ederek vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak oluyoruz. Vazifelerinizde sizlere başarılar diliyorum.” diyerek nikah memurlarıyla bir süre sohbet etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen buluşma renkli görüntülere sahne oldu. Birbirleriyle unutulmaz anılarını paylaşan evlendirme memurları bu tip buluşmaların bundan sonrada devam edeceğini belirttiler.