Evlendirme Memurları Dilovası’nda Bir Araya Geldi

Dilovası Belediyesi, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren evlendirme memurları ve belediyelerin evlendirme birimi personelini düzenlediği yemekte ağırladı. Dilovası Nüfus Müdürü Hasan İstifin katıldığı, Ev sahipliğini Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Ayhan Akbulut evlendirme memurları Tahsin Karabulak ve Mustafa Tokların düzenlediği yemekte Çiftlerin en heyecanlı ve mutlu anlarında verdikleri evet kararını aile cüzdanı ile resmileştiren ilçe belediyelerinin nikâh memurları Dilovası Tavşancıl Sahil Resturanta bir araya geldi.

Her ay düzenli olarak bir İlçede yapılan evlendirme memurları toplantısı bu seferde Dilovası’nda yapıldı. Özellikle hafta sonları yoğun bir mesai harcayarak evlenecek çiftlerin nikâh işlemler ini gerçekleştiren ilçe belediyelerin evlendirme memurları düzenledikleri bu toplantılarla meslektaşları ile bir araya gelerek mevzuat, bilgi ve deneyimlerinin yanı sıra yaşadıkları ilginç anılarını da paylaşıyor. Misafirleri ile yakından ilgilenen Dilovası Belediyesi Eğitim Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Ayhan Akbulut ve Evlendirme Memurları Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ın selamlarını ileterek program sonunda çeşitli hediyeler takdim ettiler.