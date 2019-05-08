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Evlere Sıcak Yemek

Ramazan ayında geleneksel sokak iftarından vazgeçen Çayırova Belediyesi, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisine başlarken, iftara yetişemeyen vatandaşlara da çorba ikramında bulunuyor.

Evlere Sıcak Yemek

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:29

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Çayırova Belediyesi yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devamla ediyor. Sokak iftarları yerine yardıma muhtaç ve yemek yapamayacak kadar zor durumda olan yaşlılara yemek servisi yapma kararı alan Belediye, ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda paketi desteğinde de bulunuyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal tesislerinde hazırlanan ve sefer taslarına konulan yemekler, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, iftar saatine kadar ihtiyaç sahiplerinin evlerine servis ediliyor.

İFTARA GEÇ KALANLARA ÇORBA

Belediye ekipleri ayrıca, Yenimahalle Fatih Caddesi Çayırova Taksi durağında kurulan çadırda iftara geç kalan vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor. İşten gelen ve evlerine yetişemeyen vatandaşlar için gerçekleşen çorba ikramı Ramazan ayı boyunca devam edecek.

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