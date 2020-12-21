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Evleri, izcikampına dönüştürdüler

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) ‘nin proje ortağı olduğu, Server Gençlik ve Spor Kulübü ile Server Genç Hanımlar Gençlik ve Spor Kulübünün Türkiye genelinde bu yıl ikincisini organize ettikleri ' Evim Kampım Olsun 2' projesi ile binlerce evi izci kampına dönüştürdüler.

Evleri, izcikampına dönüştürdüler

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:17

18 Aralık günü Türkiye genelinde 88 İzci Kulübünden 2500 İzci ve 300 Liderin katılımıyla online olarak başlayan, üç gün boyunca çocuklara birebir eğitim ve etkinlikler yapılan “ Evim Kampım Olsun 2 ” projesi tüm güzellikleri ile sona erdi. 

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu; “İzcilerimiz evlerindeki malzemeleri kullanarak odalarını çadırlara dönüştürüp, 3 gün boyunca aileleri ile birlikte kaliteli vakit geçirmenin yanında, proje kapsamında online izcilik eğitimleri, bayrak törenleri, ailece kitap okuma, ailece oyun, akraba ve dost iletişimi, ilk yardım, afetlere karşı tedbirler, spor egzersizi, kişisel beceriler ve çeşitli yemek yapımı gibi faaliyetlere katıldılar” dedi. Başoğlu; emeği geçen izcilerimize, ailelerine ve izci liderlerimize teşekkür ederek, Korona virüsün ülkemizdeki sürecine göre çalışmalarımızı evler de ve sosyal medya aracılığıyla faaliyetlere devam edileceğini söyledi.  

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