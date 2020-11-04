Evleri Yandı, Büyükşehir Sahip Çıktı





İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi’nde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hasan ve Sevda İpek çiftine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. İpek ailesine nakdi yardımın yanı sıra birçok konuda destek sağlandı.

BARINMA VE KONAKLAMA MERKEZİ’NE YERLEŞTİRİLDİLER

Hasan ve Sevda İpek çiftinin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesinde bulunan evlerinde mayıs ayında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tüm eşyaları yanan ve evleri kullanılamaz halen gelen İpek çiftinin yaraları sarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye destek oldu. Evsiz kalan aile ilk etapta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezine yerleştirildi.

DOĞAL GEZEN TAVUK DESTEĞİ

Psikolojik olarak etkilendikleri yangın sonrasında Büyükşehir Belediyesinin desteği ile zorlukla geçen günleri atlatan İpek ailesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Daire Başkanlığınca yürütülen ‘Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesine’ başvurdu. Uygun şartları sağlayan aileye Atak-S cinsi yumurta verimi yüksek tavuk desteği sağlandı. Projenin yanında Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu veteriner, yem ve ekipman desteği de sağlandı.

“DEVLETİMİZ GÜÇLÜ”

Büyükşehir Belediyesinin desteği ile zor günleri geride bıraktıklarını ifade eden Sevda İpek; “Evimizde çıkan yangın her şeyimizi aldı. Bütün eşyalarımız ve evimiz kullanılamayacak hale geldi. Evsiz kaldık derken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım elini uzattı. Bu süreci nasıl atlatacağımızı düşünürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Biz yanınızdayız, Bu süreci birlikte atlatacağız’ demesi bizi hem güvende hissetmemizi hem de yangından dolayı içimizde oluşan korkuyu yenmemize yardımcı oldu. Yangından sonra Barınma ve Konaklama Merkezi’ndeki daireye yerleştirildik. Hamdolsun devletimizin ne kadar güçlü olduğunu gördük” ifadesini kullandı.

“YENİDEN HAYATA TUTUNDUK”

Büyükşehir Belediyesinin her konuda desteği olduğunu ifade eden Sevda İpek; “Hiçbir eksiğimiz yok. Büyükşehir Belediyesinde çalışan bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Allah bin kez razı olsun. Bu süreçte ailemize Büyükşehir Belediyesinde çalışan psikologlar tarafından da destek verildi. Evimiz için nakdi destek aldık. Bunun yanında ev eşyası yardımında bulunuldu. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Doğal Gezen Tavukçuluk Destekleme Projesi’nden de faydalandık. Tavukların yanı sıra yeminden ekipmanına kadar birçok konuda bize destek verdiler. Yangın olduğunda biz aslında her şeyimizi kaybetmemişiz, Devletimizin ve Büyükşehir Belediyesinin yanımızda olması bizi çok rahatlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşa yapılan bu destekler halkımız nezdinde ciddi manada ilgi görüyor” dedi.























