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EVTEKS Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

Sektörün 5 milyar dolarlık 2023 hedefi EVTEKS katkısıyla yakalanacak.

EVTEKS Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 10:53

Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçı ülkesi konumunda olan Türk ev tekstilinin en büyük fuarı EVTEKS, sektörün 5 milyar dolar olan 2023 ihracat hedefine ulaşmasında önemli katkı sağlıyor. 2016 yılınd 2,7 milyar dolar, 2017 yılında ,2,8 milyar dolar, 2018 yılında da bir önceki yıla oranlar yüzde 10’luk bir artışlar 3.3 milyar dolar ihracatla kapatan ev tekstili sektörü, 3,5 milyar doları aşmak olan 2019 yılı ihracat hedefini de yine EVTEKS’in önemli katkısı ile yakalayacak. Almanya, ABD, Rusya, İtalya, İngiltere,  Fransa, Hollanda, Polonya, İran ve Romanya ise sektörün ihracat yaptığı ilk 10 ülke olarak öne çıkıyor.

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