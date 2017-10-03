Eylül ayı enasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dokuz ayında yüzde 7.29 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 9.98 yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları da dokuz ayda yüzde 9.78 artarken, yıllık üretici enasyonu da yüzde 16.28'i buldu. Üretici fiyatlarında 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.26'ya çıktı. Okulların açılmasına bağlı olarak, aylık en yüksek artış yüzde 2.08 ile eğitim grubunda oldu. Eğitimi, yine eğitim ile bağlantılı ulaştırma yüzde 1.58 artış ile izledi. Bu grupları, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1.34, lokanta ve oteller yüzde 1.02 ve yeni mevsimin etkisiyle de giyim ve ayakkabı yüzde 0.80 artışlarla izledi. Buna karşılık, aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0.23 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu Yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 16.10 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 12.50, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12.06, sağlık yüzde 11.90 ve eğlence ve kültür yüzde 11.85 ile artışlarla izledi. Eylül 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 61 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 281 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. Üretici fiyatlarında gelişmeler Üretici fiyatları kapsamında, sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.72 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.35 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1.57 düşüş ve su sektöründe yüzde 0.34 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4.31 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3.90 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3.08 ile ana metallerde gerçekleşti. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4.61, gıda ürünleri yüzde 1.80 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 1.57 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıamasına göre Eylül ayında aylık ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.