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Eynerce Kavşağı’ndan Dilovası’na giriş kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Eynerce Kavşağı’ndan şehir merkezine kolay ulaşım için bağlantı yolu yapacak.

Eynerce Kavşağı'ndan Dilovası'na giriş kolaylaşacak

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:04

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nda batı kavşağı bağlantı yolları yapımının yanı sıra şimdi de doğuda yer alan Eynerce Kavşağı’nda bağlantı yolları oluşturuyor. Dilovası Eynerce Kavşağı -Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın kollarında düzenleme yapılacak. Bağlantı yolu ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne yan yol açılarak ilçe trafiğinin devamlılığı sağlanacak.

 

İLÇEYE GİRİŞ KOLAYLAŞACAK

D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi ) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeni yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçeye ulaşım kolaylaşacak.

 

BİN 250 METRE YOL

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. Söz konusu iş kapsamında, Eynerce Deresi’nin 252 metrelik kısmı yeniden yapılacak. Bin 250 metre uzunluğunda yol ve alt yapı düzenlemesi gerçekleştirilecek.

 

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