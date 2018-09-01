Eynerce Kavşağı’ndan Dilovası’na giriş kolaylaşacak

İLÇEYE GİRİŞ KOLAYLAŞACAK
D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi ) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeni yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçeye ulaşım kolaylaşacak.
BİN 250 METRE YOL
Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçesi merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. Söz konusu iş kapsamında, Eynerce Deresi’nin 252 metrelik kısmı yeniden yapılacak. Bin 250 metre uzunluğunda yol ve alt yapı düzenlemesi gerçekleştirilecek.