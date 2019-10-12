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Eyüpsultan’ın Kültürel Mirası GTÜ’ye Emanet

GTÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri Eyüpsultan ilçesinin kültürel mirasını belgeliyor.

Eyüpsultan'ın Kültürel Mirası GTÜ'ye Emanet

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:33

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 4. Sınıf öğrencileri ve Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri ile Restorasyon Anabilim Dalı
öğretim üyeleri, “Tarihi Yapı Çözümleme,” “Restorasyon Projesi,” “Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon” dersleri kapsamında Eyüpsultan İlçesi’nin tarihi dokusunda
Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğinde kültürel mirasın belgelenmesi ve korunarak yeniden yaşatılması konusunda çalışmalar yürütüyorlar.


GTÜ Mimarlık Bölümü’nün alandaki ilk çalışması 07-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Prof.Dr. Elif Özlem AYDIN ve Dr. Öğretim Üyesi Mine TOPÇUBAŞI öncülüğünde 5

öğretim elemanı, 32 lisans ve 10 yüksek lisans öğrencisi ile birlikte İlçenin tarihi merkezinde yer alan Camii Kebir Sokak üzerindeki Tarihi Oyuncakçılar Çarşısı, İslambey

Caddesi, Kalenderhane Caddesi, Feshane Caddesi, Çömlekçiler Caddesi ve Halit Paşa Caddesi üzerindeki konak ve sivil mimarlık örneklerinde sürdürülüyor. Çalışma

kapsamında hazırlanacak tarihi yapıların plan, kesit, görünüş ve detay çizimlerini içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Rektörlüğümüz ve Belediye arasında

hazırlanacak bir protokol çerçevesinde Eyüpsultan Belediyesi ile paylaşılacak.

 

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