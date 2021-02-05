Fabrika Yangınlarına Karşı Önlem Alınmalı

Gebze’de geçtiğimiz gün bir fabrika daha yandı. Gebze semalarını, bir kez daha kara duman kapladı. Gebze, fabrika yangını ile Türkiye gündemine geldi. Bugüne kadar Gebze’de çok sayıda fabrika yandı.

Fabrika yangınları ile ilgili önlemler alınmalı. Valilik ve Belediyeler, fabrika yangınları ile ilgili araştırmalar yapmalı. Bugüne kadar çok sayıda fabrika yangını çıkmış ancak bu konuda ciddi bir araştırma yapılıp kamuoyuna açıklanmadı. Sanayi Odası ve Ticaret Odaları da fabrika yangınları ve alınması gereken önlemler konusunda araştırma yapıp, önlemler konusunda raporlar hazırlamalı.

Türkiye’de en çok fabrika yangınının Gebze bölgesinde çıkmasına rağmen, bu konuda ciddi önlemler alınmıyor.

Gazeteci ve belgeselcilik hayatımda yüzlerce fabrika ve sanayi yangınına şahitlik yaptım. Bölgemizdeki fabrika yangınları ile ilgili haber sitelerinde yüzlerce hatta binlerce haber yer alıyor.

Gebze’de önceki gün çıkan fabrika yangını ile ilgili basında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum. Ardından, alınması gereken önlemlerle ilgili yazdığım yazıyı sizlerle paylaşacağım.

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Gebze’de Fabrika Yangınları ve Sanayi Çöplüğü

İstanbul’un sanayi çöplüğü haline gelen Gebze’de sürekli fabrika yangınları çıkıyor. Bugüne kadar çıkan onlarca fabrika yangınından ders ve ibret alınmadı.

Bölgemiz, adeta İstanbul’un sanayi çöplüğü haline geldi. İstanbul’dan çıkartılan birçok fabrika ve iş yeri Gebze bölgesine taşınıyor.

Bugün akşam saatlerinde Gebze Pelitli Köyü yakınlarında çıkan fabrika yangını, son olmalı. Gebze bölgesi İstanbul’un sanayi çöplüğü haline gelmemeli.

Cumhurbaşkanlığı AFAD Merkezi, Gebze bölgesinde özel bir merkez oluşturarak, tehlikeli sanayi ve kimya yangınlarına karşı önlem alacak merkez kurmalı.

Yangın ile ilgili ulusal basın geniş haber yaptı. NTV’de Gebze’deki fabrika yangını ile ilgili yer alan haberin lingini sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/2095958864036912/?vh=e&extid=0&d=n

Anadolu Ajansı’nın Yangın Haberi

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak sprey parfümlerin imhası sırasında yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı.

Dumanı ilçenin birçok noktasından görülebilen yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Patlamanın etkisiyle parfüm kutularından bazıları yandaki işletmenin bahçesine düştü.

Yangında yaralanan iki çalışan ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada çalışan insanlar var. Allah yardımcıları olsun. Bu aşamadan sonra onlara nasıl yardımcı olabiliriz, ona bakacağız. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Herkese geçmiş olsun." dedi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

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Sanayi Yangınları ve AFAD’ın Sorumluluğu

Bu konu ile ilgili daha önce yazdığım makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gebze'nin Önceliği AFAD Merkezi

Kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de en fazla Gebze bölgesinden para kazanıyor. TOKİ'ye göre, Gebze’nin taşı toprağı altın oldu. Gebze Kirazpınar bölgesinde binlerce konut yaptı, sattı. Gebze şehir merkezi yetmediği gibi Dilovası Köseler ile Tepeköy arasına binlerce konut yaptı ve yapmaya devam ediyor.

TOKİ şimdide bölgemizin en değerli yerlerinden birisi olan Dilovası Tavşancıl bölgesine deniz ve köprü manzaralı lüks konutlar yapmak için harekete geçti.

Bölgemizden büyük para kazanan TOKİ, bölgemize hangi sosyal ve kültürel hizmeti yaptı? En önemlisi kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, on binlerce konut yapıp satarak, para kazandığı Gebze bölgesine depremle ilgili hangi sosyal hizmetleri yaptı?

Gebze bölgesinin en önemli ihtiyaç ve sorunu, deprem başta olmak üzere sanayi yangınlarına karşı çok önemli yatırımlar yapılması gerekiyor.

Gebze bölgesine çok acil deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere doğal afet ve depremlere müdahale edecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine ihtiyaç var.

Gebze, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kimyasal üretim yapan fabrikalar, kimyasal depolama tankları, petrol dolum tesisleri, Gebze ve Dilovası açıklarında demirlemiş petrol ve kimyasal madde yüklü gemiler bölgemizin ne kadar büyük bir risk ve tehlike altında olduğunu gösteriyor. Gebze bölgesi, adeta patlayacak bomba üstünde. 17 Ağustos depreminde Petkim'de yaşanan yangını hiç unutmadık. Petkim’in patlamasından korkan Körfez halkı köylere kaçtı. Petkim'deki patlamalar, Gebze'den duyuluyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kimya Organize Sanayi bölgesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın günlerce konuşuldu. Kimyasal yangından sonra bölge insanı olarak zehir soluduk.

Deprem gerçeği sürekli gündemde, uzmanlar ve bilim adamlarının sürekli uyardığı büyük İstanbul depreminden en çok Gebze bölgesi etkilenecek.

Gebze bölgesindeki kimya ve petrol dolum ve üretim tesisleri nasıl etkilenecek, hiç düşündük mü?

Başta devletimizin ilgili bakanlık ve kurumları, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitelerimiz, Kocaeli Sanayi ve Gebze Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız bu konular üzerinde düşünmeli, fikir üretmeli, çalışma yapmalı. Gebze’nin Galericiler Sitesini tartıştığı kadar can ve mal güvenliğimiz tartışılmalıdır.

Galericiler Sitesine, Gebze'nin ihtiyacı var. Site için başka bir yer bulunabilir... TOKİ, para kazanma hırsı ile satışa çıkardığı yeri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkezi olarak, örnek ve önemli bir merkez yaparak Cumhurbaşkanlığı AFAD Başkanlığına vermelidir.

Bu konuda ilgili ve yetkililer harekete geçmeli, Gebze bölgesinde yolların kavşak noktasındaki bu yeri AFAD Merkezi yapmak için çalışma yapmalıdır.

Unutulmasın ki, TOKİ'ye kalsaydı kışlaya binlerce konut yapacak ve para kazanacaktı. O dönemin büyükşehir başkanı ve bakanlarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı, Askeri Kışla'yı Millet Bahçesi ilan ederek Gebze halkının nefes alacağı yer haline getirdi.

Fatih'in Ortağı Hünkâr Çayırı'nı siyasi gelecekleri için birilerine verilmesine ve sözde satışına dur deyip, Hünkâr Çayırı'nı Millet Bahçesi ilan eden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Gebze halkının isteğine cevap verip, Galericiler Sitesini AFAD ve diğer kamu hizmetlerine tahsis edeceğine inanıyorum. (Kaynak: Gebze Gazetesi)

Kocaeli’de Çıkan Fabrika Yangınları

Evet bugün önemli bir konuyu gündeme getirdik. Sanayi yangınları ile ilgili Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli ve Gebze Teknik Üniversiteleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir çalışma başlatmalı.

Bugüne kadar Kocaeli’de çıkan fabrika yangınlarının sebep, sonuç ve alınması gereken önlemlerle ilgili geniş bir rapor hazırlayıp, uygulamaya koyulması gerekiyor.

Fabrika yangınlarını önleme konusunda, Kocaeli’yi yönetenlere tarihi görev düşüyor…

Bakalım, görevlerini yapacaklar mı…?