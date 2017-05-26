Fabrikada Yangın

(AA) Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesinde bulunan kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ambulans ekipleri de dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerinde müdahale etti.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Öte yandan, Gebze Kaymakamı Hasan Gözen de olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.