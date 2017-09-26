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Facia yaşanan tekneye binmek için bakın ne kadar ödemişler

Geçtiğimiz hafta en az 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında, yolcuların tekneye binmek için kişi başı ne kadar ödediği ortaya çıktı

Facia yaşanan tekneye binmek için bakın ne kadar ödemişler

26 Eylül 2017 Salı 15:07

 KandıraKefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25'i  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde olduğu, 10 göçmenin hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu belirtildi.Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı.

KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ÖDEMİŞLER

Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan göçmenler arasında bulunan Ahmet isimli göçmenin 3 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca denizde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Teknenin kaptanı Suriye uyruklu Ahmet'in ise Sakarya'nın Karasu İlçesi Melenağzı Mevkii'nde aldığı göçmenleri Romanya'ya götürme karşılığında kişi başı 2 bin dolara anlaştığı ifade edildi.

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