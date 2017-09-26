Facia yaşanan tekneye binmek için bakın ne kadar ödemişler

KandıraKefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25'i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde olduğu, 10 göçmenin hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu belirtildi.Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı.
KİŞİ BAŞI 2 BİN DOLAR ÖDEMİŞLER
Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan göçmenler arasında bulunan Ahmet isimli göçmenin 3 yaşındaki oğlu Muhammed ile birlikte yaklaşık 3 saat boyunca denizde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Teknenin kaptanı Suriye uyruklu Ahmet'in ise Sakarya'nın Karasu İlçesi Melenağzı Mevkii'nde aldığı göçmenleri Romanya'ya götürme karşılığında kişi başı 2 bin dolara anlaştığı ifade edildi.