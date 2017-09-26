Facia yaşanan tekneye binmek için bakın ne kadar ödemişler

Geçtiğimiz hafta en az 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında, yolcuların tekneye binmek için kişi başı ne kadar ödediği ortaya çıktı

KandıraKefken açıklarında yaşanan tekne faciasında kurtulan 40 kişiden 25'i Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra Cebeci sahilindeki kamp alanında barınıyor. 5 göçmenin Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde olduğu, 10 göçmenin hastanelerde tedavi altında ve bazılarının da hastalara refakatçi olduğu belirtildi.Konteyner evlerde kalan göçmenlere günde 3 öğün yemek veriliyor. Göçmenlerin aynı zamanda giysi, ayakkabı, iç çamaşırı gibi tüm ihtiyaçları karşılandı.