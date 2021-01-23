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Fahiş Fiyat Uygulamasına İlişkin Yapılan Denetimlere İlişkin Basın Duyurusu

Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen “Koronavirüs Salgını (Covid-19)” nedeniyle Ülkemizde ve İlimizde üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerce satışa sunulan (gıda, temizlik, sağlık ve hızlı tüketim ürünleri gibi) temel ihtiyaçların karşılanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında yapılan ve fiyatta girdi veya üretim maliyetinin artması gibi haklı bir sebebe dayanmayan aşırı ve adil olmayan artışların (Fahiş Fiyat) yapıldığına ilişkin gelen başvurular üzerine veya resen Valiliğimiz koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ve belediye görevlilerinin katılımları ile oluşturulan ekiplerle, marketler, toptancılar, pazar yerleri ile hallerde kesintisiz ve etkin bir şekilde denetimler yapılmaktadır.

Fahiş Fiyat Uygulamasına İlişkin Yapılan Denetimlere İlişkin Basın Duyurusu

23 Ocak 2021 Cumartesi 14:33
 Denetimlerde, arz ve talep dengesiyle uyuşmayan, satışa sunulan mal veya hizmette herhangi bir maliyet artışı olmadığı halde haksız yere fiyat artışında bulunan veya mal ya da hizmetlerinin döviz kurlarına tabi olmadan döviz kurlarında yaşanan artışları kendi maliyet
artışı gibi gören işletme ve firmalar nezdinde Valiliğimiz koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlüğü personelleri ve belediye görevlilerinin katılımlarıyla oluşturulan ekiplerle beraber İlimiz genelinde yapılan fahiş fiyat denetimleri neticesinde; 680 firmada, 27.303 ürün denetlenmiş ve değerlendirilip sonuca bağlamak üzere Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” ‘na intikal ettirilmiştir.

Değerlendirmeleri devam eden dosyalardan maske satışı yapan iki firma ile gıda satışı yapan bir firmaya haksız fiyat uygulamalarından dolayı toplam 314.343,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ile ilgili yapılan denetimler sonucunda 959 firmada 56.589 adet ürün denetlenmiş, 39 firmada tespit edilen aykırılıktan dolayı haklarında 25.772,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü durumdan faydalanmak suretiyle haksız yere vatandaşın mağduriyetine ve ticaretin bozulmasına sebep olarak menfaat sağlamak isteyen stok ve fahiş fiyat uygulayan hiç bir satıcı veya sağlayıcıya fırsat verilmeyeceğinin özellikle bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, sağlık ürünleri, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin arz zinciri güvenliğinin
sağlanması için ithalatçılar, üreticiler, satıcılar nezdinde fahiş fiyat ve fiyat etiketleri açısından gerekli denetim faaliyetlerine ara vermeden devam edilmekte olup, aykırı iş ve işlemlerde bulunanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ


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