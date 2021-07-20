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Falezlerden denize atlayan genç öldü

Kandıra ilçesinde falezlerden denize atlayan genç yaşamını yitirdi.

Falezlerden denize atlayan genç öldü

20 Temmuz 2021 Salı 14:47

Arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'nde denize giren Selim Bayzan (22), yöre halkı tarafından "Kartal Kayalıkları" olarak adlandırılan falezlere çıktı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize atlayan Bayzan, suya daldıktan bir süre sonra hareketsiz şekilde yüzeye çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Bayzan, balıkçı barınağına götürüldü.

Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



AA
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