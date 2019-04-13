Farabi ve Fatih’te endikasyon denetimleri!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun bakım endikasyon denetimleri devam ediyor.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Özellikli Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Abdullah Kayalı, Özellikli Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli Hemşire Özlem Okur ve İzmit Seka Devlet Hastanesinde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Abdülkadir Oruç’un oluşturduğu denetim ekibince Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinin, endikasyon denetimi yapılarak, hasta yatışları değerlendirildi.