Farabi'de 2 açılış birden

Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç'in yaptığı dua ile birlikte kesilen kurdelenin ardından kısa bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Hastane yönetimine ve çalışanlarına sağlık alanında vermiş oldukları hızlı ve kalite hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli ve özel bir hizmet. İnşallah nesillerimizin sağlık bir şekilde yetişebilmesi gelebilmesi adına. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar, açılış sonrası konuklarına üniteyi gezdirerek, bilgi verdi