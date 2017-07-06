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Farabi'de 2 açılış birden

Farabi'de 2 açılış birden

Farabi'de 2 açılış birden

06 Temmuz 2017 Perşembe 23:37

 

Darıca Farabi Devlet Hastanesi bünyesinde Doğum Ünitesi ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Birimi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine; Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç, muhtarlar ve hastane personeli katıldı. 

Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç'in yaptığı dua ile birlikte kesilen kurdelenin ardından kısa bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Hastane yönetimine ve çalışanlarına sağlık alanında vermiş oldukları hızlı ve kalite hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önemli ve özel bir hizmet. İnşallah nesillerimizin sağlık bir şekilde yetişebilmesi gelebilmesi adına. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar, açılış sonrası konuklarına üniteyi gezdirerek, bilgi verdi

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Farabide 2 Açılış Birden
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