Farabi'de yeni dönem

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile Darıca Farabi Devlet Hastanesi Baş Hekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar'ın yerine Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli atandı.

Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan değişikliğin Hastanenin Araştırma Hastanesi olacağından dolayı olduğu belirtilirken Yenİ Baş Hekim Yrd. Doç. Dr Ali Ramazan Benli'nin Bayramdan Sonra görevine başlaması bekleniyor.



