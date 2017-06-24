Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan değişikliğin Hastanenin Araştırma Hastanesi olacağından dolayı olduğu belirtilirken Yenİ Baş Hekim Yrd. Doç. Dr Ali Ramazan Benli'nin Bayramdan Sonra görevine başlaması bekleniyor.
Farabi'de yeni dönem
Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Hikmet Yaşarın yerine atama yapıldı.
Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan değişikliğin Hastanenin Araştırma Hastanesi olacağından dolayı olduğu belirtilirken Yenİ Baş Hekim Yrd. Doç. Dr Ali Ramazan Benli'nin Bayramdan Sonra görevine başlaması bekleniyor.