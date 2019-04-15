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Farabi’de ‘’Yürüme Robotu’’ müjdesi!

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yürüme Robotu hizmete giriyor.

Farabi'de ‘'Yürüme Robotu'' müjdesi!

15 Nisan 2019 Pazartesi 13:21

Kocaeli Bölgesi Kamu Hastanelerinde bir ilk gerçekleşiyor. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastane bünyesine; yürüme yeteneğini kaybetmiş ya da denge problemi nedeniyle yürüyemeyen, güçlükle yürüyebilen kişilerde normal yürümeyi ritmik bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla yürüme robotu için gerekli çalışmalar başlatıldı.

ROBOT YARDIMLI YÜRÜME TEDAVİSİ NEDİR?

 Robot yardımlı yürüme tedavisi; inme, omurilik yaralanması, beyin hasarı gibi nörolojik veya kalça-diz protez, önçaprazbağ yaralanması gibi ortopedik nedenlerden dolayı yürüme yeteneğini kaybetmiş hastaların bir robotik cihaz yardımıyla yürüme yeteneğini yeniden kazandırmayı veya yürümesini düzeltmeyi hedefleyen bir fizik tedavi şeklidir.

YÜRÜME ROBOTU HANGİ HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR?

İnme (Beyin Felci)

Omurilik Felci

Omurilik Yaralanması

Kalça ve diz protez ameliyatları sonrası

Ön ve Arka Çapraz Bağ Ameliyatları Sonrası

Ortopedik Yürüme Bozuklukları

Yaşlılığa Bağlı Yürüme Bozulmaları

HASTA NASIL TEDAVİYE ALINIR?

Diğer fizik tedavi uygulamalarında olduğu gibi hastalar program öncesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından ayrıntılı bir değerlendirmeye alındıktan sonra tedaviye uygunsa hastaya göre tedavi programı ve süresi belirlenir.

 ‘’HASTA YÜRÜYÜŞ EGZERSİZLERİNİ YAPABİLİR’’

Bu önemli sağlık hizmetinin kullanılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, “Bu hizmetin avantajı, normal yürümeye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Sanal gerçeklik ekranında hasta farklı ortamlarda yürüme hissi algıladığından veya aynada kendisini yürürken gördüğünden tedavi boyunca hiç sıkılmadan yürüyüş egzersizlerini yapma olanağına kavuşmaktadır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişmektedir. Cihazı, felç geçirmiş hastalar ile omurilik yaralanmaları, MS, parkinson gibi nörolojik hastalığı olan kişilerde kullanılmakta ve yürüme robotunun hastanemize gelmesiyle birlikte bu tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımızda il dışına gitmeleri de azalacaktır. Cihazın bir başka kolaylığı ise tedaviyi uygulayacak doktora ve hastasına hem zamanda hem de işgücünden tasarruf imkânı tanımasıdır. Bizim felçli bir insana yürüyüş egzersizi yaptırabilmemiz için birden fazla personele ihtiyacımız var ki onda bile hareketleri dört dörtlük yaptıramazsınız. Ama bu robot sayesinde sadece bir personelin hastayı cihaza (lift’e) bağlaması sayesinde hastaya dokunmadan tamamen elektronik ortamda bu egzersizi yaptırabilirsiniz. Hem hastanın hızlı bir şekilde egzersizi yapmasına imkân verir hem de hasta yorulmaz. Bu hizmetin hastanemize kazandırılmasından dolayı Sağlık Bakanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Hastane Yönetim ekibimize ve personellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.


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