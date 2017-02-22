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Farkındalık Bilinci İçin

2016-2017 Eğitim ve Öğretimin 06.02.2017 Pazatesi günü ikinci yarısının başlaması nedeniyle ilimizde Çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için endişe duymaksızın okula göndermelerini ve aynı şekilde evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli okul yolu oluşturmak amacıyla, çalışma toplantısı düzenlenmiştir

Farkındalık Bilinci İçin

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:49


14 Şubat 2017 Salı günü, Valilik Toplantı Salonunda, saat 10:00’da, Vali Yardımcımız Sayın Dursun Balaban başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahalli İdareler İl Müdürlüğü, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit Belediyesi Başkanlığı, Derince Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Servis İşletmecileri Odası, Karayolları 14. Şube Şefliği temsilcileri ile Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sabancı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Çubuklu Osmaniye İlk ve Ortaokulu ile Ulusal Egemenlik İlk ve Ortaokul Müdürlerinin ve Okul Aile Birliği Başkanlarının katılımıyla çalışmasıyla düzenlenen toplantıda;, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kaza ve ihlallere ilişkin istatistikler, önceki tarihlerde yapılan denetim sonuçları, ihlal edilen yasa maddeleri, öğrencilerin trafik güvenliğini arttıracak taşıtlara GPS takılması ve izlenmesi, çocukların taşınmaya başlandığı ve evlerine bırakıldıkları saatleri ailelere duyurmak amacıyla sms mesajları gönderilmesi, okul yönetimlerince de servis araçları ve şoförlerinin teknik ve yeterlilik yönünden incelenmesi, sigorta ve muayenelerinin takip edilmesi, servisler hareket etmeden önce veya okula eriştiklerinde; çocukların emniyet kemeri kullanımı, araca taşıma sınırı üstünde öğrenci alınmaması, rehber personel bulundurulması gibi kurallar yönünden takip edilmesi hususları görüşülerek, bu uygulama yöntemiyle çocuklara emniyet kemeri kullanımı alışkanlığının kazandırılması yanı sıra farkındalık oluşturularak trafik güvenliği bilinci aşılanması, trafikte doğru davranışların yaşam biçimi olmasının benimsenmesi hedeflenmiştir.

Trafik birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarca denetimlere devam edilmektedir.

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