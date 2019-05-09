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Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak

Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerinde bulunan Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bağlantı yolları inşa ediliyor.

Fatih - Çayırova Arası Kolaylaşacak

09 Mayıs 2019 Perşembe 10:44

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma nefes aldıracak çalışmalarını sürdürüyor.  Bu kapsamda Mart ayında açılan Gebze – Halkalı Banliyö hattı üzerindeki Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına vatandaşların D-100 yan yolları ve diğer noktalardan rahat bir şekilde ulaşabilmesi için bağlantı yolları yapılıyor. Gebze Fatih ve Çayırova tren istasyonlarına ulaşım için toplamda bin 350 metre bağlantı yolu inşa ediliyor.

ÇAYIROVA İSTASYONU İÇİN BİN METRE BAĞLANTI YOLU

Gebze – Halkalı Banliyö hattı Çayırova istasyonuna ulaşım için yapılan bağlantı yolu kapsamında şuana kadar 900 metre yağmur suyu hattı ve 5 bin metreküp dolgu malzemesi kullanıldı. Çalışmalarda 5 bin 300 bin ton PMT ve bin 690 ton asfalt serimi yapıldı. Ayrıca şuana kadar 750 metreküp taş duvar inşası yapıldı. 2255 no’lu sokaktan Çayırova istasyonuna uzanacak olan bağlantı yolunda toplam bin metre bağlantı yolunda son kat aşınma asfaltlaması yapılacak.

FATİH TREN İSTASYONUNA ŞİŞECAM YOLUNDAN ULAŞIM

Şişecam yolu sokağından Gebze Fatih Tren İstasyonu’na inşa edilen 350 metrelik bağlantı yolunda elektrik döşeme, kaldırım ve binder asfaltı tamamlandı. PMT serimi gerçekleştirilen bağlantı yolunda aşınma asfaltı yapılacak. Bağlantı yoluna toplamda bin 200 ton asfalt serimi yapılacak.

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