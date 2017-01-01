Fatih Erbakan Kocaeli'ye geldi

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi tarafından Grand Körfez Otel'de düzenlenen Siyonizim Planları ve Bundan Kurtulmanın Yolları konferansı ile yıllık faaliyetlerinin değerlendirilmesi toplantısı Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Erbakan Vakıfı İl Gençlik Kolları, İl Hanım Kolları ve üyeleri yoğun katılım gösterdi. Erbakan Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Yücel Mollaismailoğlu’nun konuşması ile devam eden programda ilçe, il gençlik ve hanım kollarının yıllık rapor sunumları yapıldı.





20 BİN KİŞİ İLE 4 MART’DA ABDİ İPEKÇİ'YE

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının yıl dönümü olduğu hatırlatılarak Erbakan’ın yaşamı boyunca yaptığı büyük icraatlar üzerinde duruldu. 7 bölgede Necmettin Erbakan’ın anılacağının ve 4 Mart’ta Marmara Bölgesi tarafından İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 20 bin kişinin katılması beklenen Necmettin Erbakan’ın anılacağı bir program düzenleneceği açıklandı.

BÜYÜK İSRAİL PROJESİ

Programda konuşan Fatih Erbakan, "Milli Görüş davasını bizlere emanet ederek ahirete intikal eden Erbakan hocamız ile ahirete intikal eden tüm milli görüşçüleri rahmet ile anıyorum. Şunu ifade etmek isterim ki gelecek zamanlarda Türkiye’nin tarihi yazılacağı zamanda Erbakan Vakfı'nın yaptığı çalışmalar tarihe yazılacaktır. Bu sebeple yapılan çalışmalar karanın aka karıştığı bu dönemde son derece önemlidir. Cenab-ı Allah yapacağımız çalışmalarda yar ve yardımcımız olsun. Bildiğiniz gibi bütün dünya Müslümanlar olarak 31 Aralık'ta Mekke’nin Fethi'ni kutladık. Bizler de İstanbul gençlik kolların yaptığı programla Mekke’nin Fethi'ni kutladık. Allah yeni dönemde yeni fetihlerin olmasını nasip etisin. Mekke’nin fethini kutlarken yanı başımızda yaşanan olayları görmemiz, teşhis koymamız ve bu sıkıntıların tedavisini ortaya koymamız boynumuzun borcudur. Orta Doğu'da durum karışık görünse de aslında olay son derece basittir. Bu üzücü olayların nedeni 'Büyük İsrail Projesi'nin uygulanması projesidir, İslam alemini minik Müslüman ülkelere dönüştürme amacıdır. İstanbul’da, Kayseri’de patlayan bombaların, Mısır'daki Sisi darbesi hepsi 'Büyük İsrail Projesi'nin bir parçasıdır” dedi.

KURTULUŞ İSLAM BİRLİĞİNİ KURMAK

Erbakan, "Onlar kendi davaları için bu vahşetleri yaparken bizler ne yapıyoruz? Bu vahşetler yaşanırken İslam devlet başkanları açılan yaralara pansuman yapmaktan ileri gidemiyor. Eğer İslam alemini arkanıza almazsanız Siyonizm’in sırtımıza diktiği bu yeleği giymek zorunda kalırız. Bu millet, bu devlet bir doktor gibi hastalıkları kökünden yok etmelidir. Bu da ancak Erbakan Hoca'mızın söylediği İslam Birliği kurularak mümkün olacaktır" diye konuştu.