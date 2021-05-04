Fatih Sultan Mehmet Han, Dualarla Yad Edildi

Başkan Büyükgöz, “Peygamber Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’in adalet, devlet anlayışı ve insan sevgisini; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize anlatmak ve aktarmak bizlere düşen en önemli sorumluluk” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefatının 540. Sene-i devriyesi anma programına ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, duygu ve düşüncelerini, “Dünyanın dört bir yanına, fethettiği her karış toprağa Türk’ün adaletini ve hoş görüsünü götüren, büyük devlet adamı ve büyük komutan, İstanbul ‘fatih’i Sultan Mehmet Han’ı vefat ettiği bu tarihi alanda özlemle yad ediyoruz.” sözleriyle dile getirdi. Öğle namazına müteakip düzenlenen anma etkinliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Ali Kaya, Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri katıldı.

Fatih’i Geleceğe Taşıyacağız

Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler ve kısıtlamalarla düzenlenen programda; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan ve Hünkar Çayırı’nda uygulamaya konulacak büyük proje için bu ay sonunda ihaleye çıkılacağı müjdesini verdi. Proje; ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmed Han Müze binası, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeteryadan oluşuyor. Büyükgöz, çocuk oyun alanları ve otoparkların da yer aldığı projenin şimdiden Gebze’ye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

ÖRNEK BİR DEVLET ADAMI

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuşmasında, büyük bir devlet adamı olan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetihten sonra, döneminde dünya başkenti yapmak üzere bir dizi iyileştirme ve imar çalışmalarına başladığını dile getirdi.

KUR’AN TİLAVETİ VE DUA

Çelik’in ardından kısa bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de Fatih Sultan Mehmet’in çağ kapatıp yeni bir çağ açan örnek bir devlet adamı olarak gelecek nesillere doğru olarak anlatılması ve aktarılması gerektiğini dile getirdi. Kaymakam Güler ayrıca tarihi hünkar çayırında uygulanacak büyük projenin de Gebze’ye hayırlı olması temennilerini iletti. Program, protokol konuşmaları ve Kur’an tilavetinin ardından sona erdi.