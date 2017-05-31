Tarihi çeşme köprü namazgah ve anıtın olduğu 200 dönüm alanı ele geçirmek isteyenler ikinci. Bir yol açarak bölgeyi korunaksız hale getiriyorlar.

Fatih'in vefat ettiği alanın ranta kurban gitmemesi için çabamızı sürdürürken Fatih sultan mehmedin. Gençlere örnek ve rol model hayatını belgeselleştirerek

Fatih. ve Fetih ruhu adı ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Hünkar çayırı ranta kurban gitmesin

Fatih ve fetih ruhu yaşasın

https://www.youtube.com/watch?v=KPXW7rcWGQY