Tarihi çeşme köprü namazgah ve anıtın olduğu 200 dönüm alanı ele geçirmek isteyenler ikinci. Bir yol açarak bölgeyi korunaksız hale getiriyorlar.
Fatih'in vefat ettiği alanın ranta kurban gitmemesi için çabamızı sürdürürken Fatih sultan mehmedin. Gençlere örnek ve rol model hayatını belgeselleştirerek
Fatih. ve Fetih ruhu adı ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Hünkar çayırı ranta kurban gitmesin
Fatih ve fetih ruhu yaşasın
https://www.youtube.com/watch?v=KPXW7rcWGQY
Fatih ve Fetih ruhu Yaşasın
İstanbul'un fethi kutlamaları gösterişli törenlerle kutlanırken Fatih'in Gebze'de 3 mayıs 1481 yılında vefat ettiği tarihi sit alanı olan Hünkar çayırı rantçıların boy hedefi haline geldi.
Tarihi çeşme köprü namazgah ve anıtın olduğu 200 dönüm alanı ele geçirmek isteyenler ikinci. Bir yol açarak bölgeyi korunaksız hale getiriyorlar.